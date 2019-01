Ronaldo mostra i muscoli e Georgina la sua silhouette

TORINO - C'è la prova costume quando l'estate arriva e non deve cogliere impreparato il fisico tra ombrelloni e bagni al mare. Allo stesso modo, c'è la prova post abbuffate di Natale, Capodanno ed Epifania. Forse, questa, anche più complicata della prima. In ogni caso, Cristiano Ronaldo e la sua compagna Georgina non temono alcunché: non ci sono tracce delle grandi mangiate durante le feste sui loro corpi, rimasti tonici e scolpiti. Il fenomeno portoghese, dopo la corsa nel deserto a Dubai e il video postato sui social in cui si allena in palestra insieme al figlio Cristianinho e a Georgina, ha ribadito anche oggi che la sua condizione fisica è perfetta. Lui mostra i muscoli, definiti al dettaglio come sempre, mentre la sua dolce metà si fotografa sdraiata sul lettino con una silhouette da invidia. Per loro i "cenoni" non sembrano esserci mai stati.