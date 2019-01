Juventus, nozze d'argento Ronaldo: è la sua 25ª finale

INVIATO A GEDDA - E adesso sì che la situazione diventa seria, che il gioco si fa duro. Che ci si aspetta che i duri comincino a giocare. Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri lo ha detto chiaro e tondo, pochi giorni fa: «Sino ad ora abbiamo giocato bene ma non abbiamo vinto niente, è da qui in poi che inizia la fase più delicata e stimolante della stagione. Quella con le partite da dentro o fuori, quella in cui è possibile centrare gli obiettivi e alzare i trofei». Personalizzando, infine: quella in cui Cristiano Ronaldo comincia a trovarsi nel suo habitat naturale.



NUMERI MONSTRE - Già, la sfida tra Juventus e Milan in programma mercoledì sera a Gedda (18.30 ora italiana, diretta televisiva su Rai Uno) sarà infatti la prima finale di CR7 in maglia bianconera, ma sarà anche - addirittura - la sua venticinquesima finale in carriera (considerando le coppe nazionali e quelle internazionali disputate sia con le squadre di club, Manchester United e Real Madrid, sia con il Portogallo). Il dato ancora più disarmante, peraltro, è la percentuale di successi, in queste finali: 71 per cento, che si traduce in 17 successi su 24. Se non è Ronaldo uno specialista della situazione, beh, allora uno specialista non esiste. Ronaldo lavora e vive per momenti come questi: in cui può fare la differenza e dimostrarsi determinante, dimostrare che è il migliore del mondo.

