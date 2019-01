Allegri: «L'obiettivo della Juventus è vincere tutto»

GEDDA (ARABIA SAUDITA) - Ottimista ma prudente, Massimiliano Allegri. Nella sala stampa dell’Abdullah Stadium di Gedda, per la conferenza della vigilia di Supercoppa, il tecnico bianconero non nasconde la voglia che ha di mettere in bacheca il primo trofeo dell’anno («Il primo di tanti, sottolinea»). Però al contempo rimarca quanto sia fondamentale non sottovalutare gli avversari («Perché domani i punti di distacco in campionato rispetto al Milan si azzerano») e prepararsi ad una umile partita di sacrificio. Senza peraltro limitarsi a stare “aggrappati” a Ronaldo.

EFFETTO RONALDO - «Per dimostrare che davvero l’acquisto di Ronaldo ci ha dato ulteriore consapevolezza nei nostri mezzi c’è solo una cosa da fare: vincere la Supercoppa. Se non si vincono partite come queste, da dentro o fuori, non si portano a casa i trofei e tante chiacchiere non servono a niente. Poi è normale che Ronaldo è abituato a certe sfide: per noi è un valore aggiunto e va sfruttato, ma non dimentichiamoci neanche che la Juventus ha giocato due finali di Champions negli ultimi quattro anni…».

TENDENZA DA INVERTIRE - «In Supercoppa ho una media più bassa, vero. Ma è difficile darsi una spiegazione di sconfitte subite ai rigori o a causa di recuperi subiti in extremis come contro la Lazio. Domani dovremo fare una bella prestazione e risistemare le medie. Sperando anche di non andare ai supplementari».

FORMAZIONE - Ancora qualche dubbio sugli undici titolari. Tra battute e indizi. «Al posto di Mandzukic? Un altro giocatore, vediamo chi… Uno tra Douglas Costa e Bernardeschi». «Cancelo sta bene, ma deciderò». «Khedira? Ha giocato poco nei primi quattro mesi, domani spazio a lui o Bentancur. Però di sicuro ora che Khedira sta recuperando la forma migliore, ci sarà molto utile».

HIGUAIN E IL MILAN - «Domani i punti di vantaggio in classifica si azzerano. Una delle più importanti qualità della Juventus è quella di avere sempre grande rispetto per gli avversari, e questo porta anche a sacrificarsi nella fase difensiva: una cosa di cui non bisogna certo vergognarsi. Higuain sarà voglioso di riscattare la sconfitta subita a Milano, vorrà fare una bella partita e spetterà a noi limitarlo».