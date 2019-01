Chiellini: «CR7? Ha infranto i miei sogni, ma ci porterà lontano»

GEDDA (ARABIA SAUDITA) – A poche ore dal fischio d’inizio della Supercoppa italiana, Giorgio Chiellini ha parlato ai microfoni della BBC. Il capitano bianconero, però, più che della sfida col Milan, ha parlato di Cristiano Ronaldo: “Ha infranto i miei sogni, spesso. Tante volte ci ha segnato contro, penso a Cardiff, a Madrid, a Torino”.

LA CHAMPIONS – “Prima vedevamo la Champions League come un sogno – prosegue il difensore della Juventus -, con CR7 in squadra è diventata un obiettivo. Abbiamo in squadra il miglior giocatore del mondo e potrà fare la differenza con la sua personalità. Con lui possiamo fare quel passo in più che c’è sempre mancato, ma non siamo i favoriti. Siamo tra le 4-5 squadre che possono arrivare fino in fondo”.

CR7 ESEMPIO – Per Giorgio Chiellini, il fenomeno portoghese è un esempio: “Non ero solo curioso di vederlo in campo, ma volevo conoscerlo anche dal punto di vista extracalcistico. Cerco di prendere spunto da lui, dal lavoro in palestra, dalla concentrazione. Voglio migliorarmi giorno dopo giorno e devo dire che mi ha aiutato molto”. L’acquisto fatto in estate è stata una sorpresa per il difensore: “All’inizio non credevo arrivasse sul serio, poi ne ho parlato col presidente e sono rimasto sorpreso”.