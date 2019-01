Ronaldo, primo trofeo con la Juventus: «Sono felice, adesso pensiamo agli altri obiettivi»

TORINO – Sempre e soltanto Cristiano Ronaldo. Con una stoccata di testa nel secondo tempo il portoghese realizza il 18° gol in 28 finali e si regala il primo trofeo con la maglia bianconera. «E' stata una partita molto difficile, faceva molto caldo - ha dichiarato CR7 ai microfoni della Rai -. Abbiamo giocato bene, abbiamo creato tante opportunità. Sono felice di aver segnato il gol nella vittoria. Era qualcosa che volevo, sono contento di aver vinto il primo trofeo del 2019 e il primo con la maglia della Juventus. Vincere altri trofei? Facciamo un passo alla volta, adesso abbiamo iniziato bene l'anno e possiamo lavorare per vincere gli altri trofei. Il campionato è il principale obiettivo della Juventus, siamo primi ma la Serie A è lunga. Dedica? Per i tifosi, per la mia famiglia, per il club, per gli amici, per tutti quelli che amano la Juventus e Cristiano Ronaldo».