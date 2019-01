TORINO - Cristiano Ronaldo e Georgina hanno trascorso il pomeriggio a Vinovo per guardare la partita dei pulcini della Juventus in cui gioca Cristiano jr. Lo ha rivelato proprio la compagna di CR7, che ha postato una foto che la ritrae insieme con Ronaldo in un box chiuso in tribuna. I bianconeri si sono allenati questa mattina alla Continassa in vista della sfida di lunedì sera con il Chievo.