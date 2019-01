Juventus-Chievo: formazione ufficiale Juve, ci sono Bernardeschi e Douglas Costa

TORINO - Massimiliano Allegri ha scelto Federico Bernardeschi, Douglas Costa e Dybala sulla trequarti con Cristiano Ronaldo in attacco in una Juventus schierata con il 4-2-3-1. Kean dunque andrà in panchina pronto a entrare a partita in corso. A sinistra ci sarà Alex Sandro che giocherà con qualche linea di febbre.

DIFESA - Riposa Cancelo, che era rientrato a Gedda dopo l'infortunio al menisco e tornerà titolare contro la Lazio: al posto del terzino portoghese sulla destra giocherà De Sciglio. Il centrocampo sarà formato da due uomini (il dubbio di Allegri era se usare l'ormai canonico 4-3-3 ma ha deciso di conservare il vecchio 4-2-3-1): Emre Can e Matuidi. Fuori Khedira che ha avuto un problema fisico durante il riscaldamento. Rugani e Chiellini formeranno la coppia centrale, con Bonucci in panchina. In porta, come annunciato, ci sarà Perin che sfrutta uno dei suoi gettoni al posto di Szczesny, regolarmente in panchina.

FORMAZIONE UFFICIALE JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Douglas Costa; Cristiano Ronaldo.