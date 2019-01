Lazio-Juventus: Pjanic, Cancelo e Khedira out

TORINO - Il verdetto del campo e soprattutto dell'infermeria è stato impietoso: Massimiliano Allegri dovrà rinunciare a Miralem Pjanic, Sami Khedira e Joao Cancelo per l'importante trasferta a Roma in casa della Lazio della prossima domenica (20.30). Per l'esterno portoghese da registrare un affaticamento al polpaccio sinistro, gli altri due centrocampisti invece hanno dovuto arrendersi di fronte ai problemi già noti, quello al ginocchio del tedesco (prima della partita con il Chievo) e la contusione rimediata dal bosniaco - sempre al polpaccio - durante la finale di Supercoppa Italiana.

IL COMUNICATO JUVE - "Dopo il martedì libero concesso da Allegri, la Juve ha ricominciato a lavorare, con obiettivo fissato sulla trasferta di domenica sera contro la Lazio. I bianconeri si sono ritrovati nel primo pomeriggio di oggi al JTC Continassa, allenandosi sotto una lieve nevicata e iniziando a preparare la trasferta all'Olimpico di Roma con una seduta incentrata su esercizi di tecnica.Sami Khedira, che nella rifinitura sostenuta lunedì, giorno della sfida contro il Chievo, aveva subito una contusione al ginocchio destro, è in miglioramento e oggi ha svolto lavoro personalizzato. Lavoro personalizzato anche per Miralem Pjanic, che sta smaltendo il versamento causatogli dalla contusione al polpaccio sinistro rimediata in Supercoppa, e per Joao Cancelo, che al rientro da Gedda aveva accusato un affaticamento muscolare al polpaccio sinistro. Cristiano Ronaldo ha goduto un giorno di riposo. Domani l'appuntamento per tutti è fissato per il mattino."