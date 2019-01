TORINO - "Dobbiamo andare all'Olimpico per vincere: sarebbe un bel regalo per il mio compleanno". Alex Sandro esprime il desiderio per i suoi 28 anni (li compirà domani): una vittoria nel match di domenica sera contro la Lazio: "In questa settimana abbiamo lavorato bene per preparare questa partita - ha raccontato il laterale brasiliano ai microfoni di Juventus Tv -. La Lazio è una squadra complicata da affrontare, è una partita difficile".