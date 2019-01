Juventus, Cristiano Ronaldo sfida la Lazio e... Sergio Ramos

TORINO - Nostalgia o presa in giro? Il dibattito è aperto anche perché il diretto interessato, il capitano del Real Madrid Sergio Ramos, non ha mai commentato la scelta. Le immagini, però, dell’ennesima esultanza alla CR7 hanno fatto il giro del mondo. Protagonista tre giorni fa nella vittoria in Coppa del Re contro il Girona, il difensore ha prima tirato il rigore con il cucchiaio e poi ha segnato di testa, con la corsa verso la bandierina e la mezza giravolta nel saltello finale, praticamente la stessa sceneggiatura dell’esultanza che porta il marchio di fabbrica CR7. Più che nostalgia, viste anche le dichiarazioni non proprio amichevoli legate a Cristiano Ronaldo, sembra che Ramos abbia voluto ribadire non soltanto a parole ma anche con i gesti come il Real Madrid non sia orfano di CR7 e non abbia bisogno del giocatore più rappresentativo dell’ultimo decennio per continuare a vincere. Quella che per altri può sembrare una provocazione, per il fuoriclasse portoghese rappresenta invece un grande stimolo - oppure uno splendido assist - dal momento che le pungolature madridiste non fanno altro che stuzzicarlo e caricarlo a mille in vista della sfida di questa sera all’Olimpico di Roma contro la Lazio. Ad esse vuole rispondere nella maniera che gli è più congeniale, ovvero segnando e mostrando l’originale dell’esultanza, non soltanto una copia sbiadita in versione blanca. E magari riservare una dedica speciale anche all’ex compagno di squadra. (...)

