Allegri: «Colpa mia, ho messo in difficoltà Emre Can»

ROMA - "Primo tempo sotto tono? La responsabilità è mia. Ho messo in difficoltà Emre Can perché non ha le geometrie e i tempi ora per giocare davanti alla difesa. Nel secondo tempo lì ho schierato Bentancur e Can, con più libertà, è andato meglio". Questa l'analisi di Massimiliano Allegri al termine di Lazio-Juventus 1-2, match della ventunesima giornata di Serie A. La Juventus non ha tentato nemmeno una conclusione nel primo tempo: "Dopo il 60' c'è stato disordine, abbiamo preso ripartenze e Immobile ha sbagliato la palla del 2-0 - ha aggiunto il tecnico bianconero ai microfoni di Sky Sport - Poi abbiamo preso la partita in mano e abbiamo ripreso a giocare. Gli innesti di Bernardeschi e Cancelo hanno dato ordine. Ma contro la Lazio non è mai stato facile vincere perché è una squadra fisica".