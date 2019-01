Juventus Bonucci, la caviglia preoccupa

TORINO - Due giorni, poi si torna in campo. E per la Juventus non sarà un viaggio di piacere, tutt’altro: a Bergamo si soffre, a Bergamo raramente si vince negli ultimi tempi (a parte l’1-0 griffato Gonzalo Higuain nella scorsa Coppa Italia), anzi a Bergamo si pareggia 2-2 se si tratta di campionato. Risultato garantito negli ultimi tre precedenti in serie A, ma un risultato che mercoledì non basterà: nel caso, occhio a tempi supplementari ed eventuali rigori. Sono i quarti di Coppa Italia (ore 20.45) e i bianconeri arrivano all’appuntamento scortati dal placido successo (2-0) conquistato negli ottavi nel gelo di Bologna, su un prato ghiacciato e con il serio rischio di nuovi infortuni. A casa Atalanta farà molto freddo: pare ci sia rischio neve oltre a una temperatura minima di -3 che consiglia ai protagonisti di bardarsi adeguatamente. Probabile che Massimiliano Allegri consideri anche il fattore meteo per fare le scelte più adeguate alla portata dell’evento: è gara secca, per giunta contro l’attacco più forte in serie A.