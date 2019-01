Juventus: stop lungo per Bonucci, interessati i legamenti: «Già al lavoro per tornare»

TORINO - Juventus in ansia per Loenardo Bonucci, finito ko nel match vinto 2-1 in rimonta sul campo della Lazio. Questo il bollettino medico pubblicato sul sito dei campioni d'Italia: «Nel corso della giornata di ieri - si legge nella nota -, Leonardo Bonucci ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia destra con interessamento capsulo-legamentoso». La Juventus non comunica i temp di recupero, ma l'entità dell'infortunio sembra mettere a rischio la presenza del difensore per l'andata degli ottavi di Champions League contro l'Atletico Madrid, in programma il 20 febbraio al 'Wanda Metropolitano'.

LE SUE PAROLE - "Terapie e palestra per tornare il prima possibile": Leonardo Bonucci non perde tempo e, a meno di 24 ore dall'infortunio alla caviglia subito contro la Lazio, è già al lavoro. Le foto postate dallo stesso difensore sui social lo ritraggono in palestra. "Obiettivo già individuato, terapie e palestra per tornare il prima possibile a godermi sul campo vittorie come quelle di ieri insieme a questa immensa squadra", scrive il bianconero, l'emoticon della forza e l'hashtag "FinoAllaFine" ad accompagnare le sue parole.