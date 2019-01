Juventus, Dybala dà la carica: «Rialziamoci e reagiamo assieme!»

TORINO - "Quando sei abituato a vincere, perdere fa male. Rialziamoci e reagiamo assieme!". È il messaggio pubblicato da Paulo Dybala che, sui propri profili social, dà la carica a tutti dopo la sconfitta della Juventus contro l'Atalanta nei quarti di finale di Coppa Italia. L'attaccante argentino, insieme al messaggio, pubblica anche una foto in bianco e nero che lo ritrae di spalle mentre tiene il pallone sotto il braccio destro. In pochi minuti il post di Dybala, pubblicato su Facebook, Twitter e Instagram, ha ricevuto tantissimi commenti da parte dei tifosi bianconeri e altrettanti like. E su Instagram, tra i "Mi piace" al post pubblicato da Dybala, oltre a quelli di molti colleghi dell'argentino (tra cui Alejandro Gomez dell'Atalanta) ci sono anche quelli dei compagni di squadra del numero 10 dei bianconeri: Douglas Costa, Blaise Matuidi, Carlo Pinsoglio, Leonardo Spinazzola, Joao Cancelo, Mattia Perin e Rodrigo Bentancur.

Paulo Dybala in azione con la maglia della Juventus