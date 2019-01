Juventus, ottimismo per Chiellini e alla Continassa spunta Agnelli

TORINO - Dopo l'infortunio di Bonucci durante la partita di campionato con la Lazio anche lui ha alzato bandiera bianca, uscendo nel match perso in Coppa Italia con l'Atalanta e acuendo l'emergenza in difesa in vista soprattutto degli ottavi di Champions League contro l'Atletico, ma il giorno dopo l'eliminazione trapela ottimismo in casa Juventus sulle condizioni di Giorgio Chiellini. Il capitano bianconero, che nel primo tempo di Bergamo ha chiesto il cambio per un guaio al polpaccio, dovrebbe recuperare in tempo per la sfida del 20 febbraio al 'Wanda Metropolitano' contro i 'coclhoneros' di Simeone. Il condizionale è però d'obbligo, perché il difensore sarà sottoposto agli esami del caso soltanto nella giornata di domani. Rientrata a Torino dopo la sconfitta e l'eliminazione dalla Coppa Italia, la Juve è subito scesa in campo per preparare la partita di campionato di sabato sera contro il Parma. Seduta di scarico per i giocatori impegnati allo stadio 'Atleti Azzurri d'Italia', allenamento con la palla per gli altri. Non si è allenato Emre Can, alle prese con una «sindrome gastrointestinale» ma al campo era presente Andrea Agnelli...

