Sarà un'altra Juventus: a Madrid correrà e Ronaldo carica tutti

TORINO - A Madrid ci andrà un’altra Juventus e, a giudicare dalla serenità di MassimilianoAllegri e del suo staff, non sarà nemmeno lontana parente di quella di Bergamo. Sottratto il vorticoso giramento di scatole che caratterizza l’ambiente bianconero dopo l’umiliante sconfitta in Coppa Italia contro l’Atalanta, non resta nessuna ansia o preoccupazione per la partita con l’Atletico di Madrid prevista fra venti giorni. Un periodo di tempo sufficiente a smaltire i pesanti carichi di lavoro che hanno condizionato le ultime due brutte prestazioni della Juventus, contro la Lazio domenica e mercoledì contro l’Atalanta. Si tratta di un richiamo di preparazione sulla forza muscolare piuttosto comune nel mese di gennaio (molte squadre impegnate nella fase finale della Champions League lo programmano), che quest’anno è stato posticipato per la presenza della finale di Supercoppa a metà mese. Così, invece di iniziare nella pausa, è partito al ritorno da Gedda e ha, inevitabilmente, appesantito le gambe della squadra, forse anche perché è stato più intenso del solito in previsione di una primavera particolarmente calda (per quanto dalla Continassa non confermino grossi cambiamenti rispetto agli anni passati). Nel corso delle prossime due settimane, i muscoli bianconeri dovrebbero riacquisire la brillantezza e a Madrid dovrebbe presentarsi una squadra che corre forte e riesce a esprimersi con maggiore lucidità atletica, mancata in modo piuttosto clamoroso contro l’Atalanta e causa principale degli strafalcioni più goffi della serata. C’è, nel momento critico juventino, anche un po’ di stanchezza, sia mentale che fisica, dopo una prima parte di stagione abbastanza logorante e nella quale la squadra ha tenuto sempre una grande intensità per allungare il più possibile in campionato e qualificarsi agli ottavi di finale di Champions. Le motivazioni legate al ritorno della competizone regina dovrebbero poi spazzare via zavorre e incertezze, così che a livello motivazionale i giocatori che scenderanno in campo al Wanda Metropolitano saranno affamati e aggressivi.

Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna di Tuttosport