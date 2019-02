Juve, il tesoro d’inverno: Paratici ritrova 60 milioni

TORINO - Il mercato di gennaio della Juventus, in superficie, si è ridotto alla cessione di Medhi Benatia, controbilanciata dall’ingaggio di Martin Caceres. Occorre però andare oltre questi due nomi per capire come le operazioni invernali abbiano avuto molta importanza su un altro fronte, più defilato. Quello delle entrate, intese come ingressi di cassa. Certo, in bella evidenza ci sono i 10 milioni incassati dal passaggio del difensore marocchino all’Al Duhail, un’operazione al netto di uscite, visto che l’arrivo di Caceres (600.000 euro dati alla Lazio per il prestito e 900.000 fissati per l’ingaggio) è stato pagato con il milione e 400.000 euro della rimanente parte dello stipendio di Benatia. Ma conta soprattutto il resto, con le operazioni allestite con oculatezza dal direttore generale Fabio Paratici per portare a compimento uscite che, per la maggior parte, compongono un tesoretto su cui la Juventus potrà contare nell’immediato.

AUDERO - Lo schema è stato pressoché identico, con la trasformazione di quelle che erano cessioni temporanee (prestiti) con opzione di riscatto in cessioni temporanee con obbligo di riscatto. Addii definitivi, in pratica. È stato così, a malincuore, per Emil Audero, che la Sampdoria si è assicurata per 20 milioni. La Juventus credeva nel portiere cresciuto in casa, ma le prospettive di carriera ancora lunghe per Wojciech Szczesny e Mattia Perin hanno convinto i dirigenti a cederlo, tenendosi però una via di fuga. Se Audero interesserà in futuro, la Juventus potrà pareggiare eventuali offerte altrui, con il diritto di riportarlo a casa.

