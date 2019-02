Juventus, Nedved: «Dybala? Da noi ci sono tutti supereroi e ce li teniamo»

TORINO - Pavel Nedved carica Dybala . Il vicepresidente della Juventus spende belle parole per la Joya , che deve farsi perdonare un comportamento non proprio in stile Juve durante la sfida con il Parma. "Stiamo nell'ambito della mostra - dice Nedved a margine della presentazione allo Juventus Museum della mostra 'Gulp! Goal! Ciak! Calcio e Fumetti' - Da noi ci sono tutti supereroi, e ce li teniamo. Paulo ha segnato meno, ma ha giocato meglio. Sono molto contento di lui".

CHAMPIONS - "Non pensiamo assolutamente alla Champions, siamo concentrati sul campionato e adesso lavoriamo per quello". Pavel Nedved invita la Juventus alla concentrazione, dopo gli ultimi passi falsi. "Abbiamo due partite di campionato da fare e siamo concentrati su quelle", aggiunge il vicepresidente bianconero a margine dell'inaugurazione allo Juventus Museum della mostra 'Gulp! Goal! Calcio e fumetti'. Vietato dunque pensare già all'Atletico Madrid e alla competizione europea in cui la squadra di Allegri si ritufferà il 20 febbraio. Domenica c'è la trasferta contro il Sassuolo, una partita da vincere: "Si lavora per quello, una partita che vogliamo vincere".

