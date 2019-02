Juventus, che festa Bernardeschi. E Dybala incontra Del Piero...

TORINO - Al triplice fischio contro il Frosinone la Juventus è entrata ufficialmente in modalità Atletico Madrid. Non che non fosse già proiettata a una delle gare più importanti della stagione, ma adesso non c'è nemmeno più l'attenuante del "pensiamo partita per partita". È la squadra del Cholo il prossimo avversario, tutte le attenzioni sono sui colchoneros. Allegri avrà ancora qualche giorno per meditare la formazione da schierare titolare mercoledì prossimo al Wanda Metropolitano, quando con molta probabilità ci sarà Paulo Dybala dal primo minuto, lanciatissmo dopo il gol ritrovato in campionato. L'argentino si candida ferocemente e intanto si affida al guru juventino della Champions League: Alessandro Del Piero. I due i sono incontrati, la Joya ha dato il buongiorno sui social abbracciato a chi nella competizione europea ha lasciato più di un ricordo. Magari Paulo avrà chiesto ad Alex i segreti per rendere magica una notte di Champions. L'Atletico è avvisato.

FESTA BERNA - E se Dybala incontra Del Piero, Bernardeschi festeggia i suoi 25 anni con tutti i compagni di squadra. Il look è rigorosamente bianco e nero, in pieno stile Juve. Berna, per l'occasione, si è distinto ed ha scelto un outfit completamente bianco, ma non per questo meno elegante. La foto di gruppo immortala sorrisi e facce rilassate. Un momento di distrazione prima del grande match di mercoledì.