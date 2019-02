Atletico Madrid-Juventus, non solo Champions: affare Savic

TORINO - C’è la partita (di Champions) del Wanda Metropolitano, ma ce ne saranno anche altre (di mercato) che si giocheranno nei vari hotel di Madrid. Il colpo del secolo Cristiano Ronaldo, come hanno raccontato i protagonisti Fabio Paratici e Jorge Mendes, è nato in un albergo cinque stelle della stessa città, prima dei quarti dello scorso anno tra Real e Juventus. Un altro CR7 non esiste, ma il mercato non si ferma. Atletico e Juventus sono destinate a incrociarsi su diversi nomi (Savic in primis) tra obiettivi concreti, sondaggi e sogni. L’ultimo affare sulla tratta Torino-Madrid è del 2015 ed è tuttora benedetto sotto la Mole: Mario Mandzukic. Nella stessa estate Fabio Paratici e Andrea Berta, uomini mercato delle due società, andarono a un passo dal definire anche il passaggio di Siqueira in bianconero. Trasferimento saltato sul gong: all’ultimo la Juventus preferì investire pesantemente su Alex Sandro versando 26 milioni di euro al Porto. Mandzukic è stata l’ultima fumata bianca, ma chiacchierate e incontri tra i dirigenti campioni d’Italia e quelli biancorossi sono frequenti. Paratici e Berta sono stati avvistati insieme anche recentemente, a Milano. E in questa due giorni di Champions, che abitualmente richiama in città tutti i procuratori più importanti, i contatti proseguiranno.