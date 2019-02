Juve, ansia per Khedira

MADRID (SPAGNA) - Non c’è Sami Khedira, ma in realtà i bianconeri - giocatori, tifosi - sono tutti con lui. Il campione tedesco non ha infatti preso parte alla trasferta di Madrid per la sfida d’andata degli ottavi di Champions League in programma questa sera a causa di problemi fisici che destano più ansia e apprensione rispetto a qualche contrattura o lesione muscolare. Per la precisione, citando il bollettino medico diramato dalla società, Khedira è «rimasto a Torino per degli accertamenti medici, dai quali è emersa l’opportunità di effettuare uno studio elettrofisiologico ed eventuale trattamento di una aritmia atriale». Cioè, in parole più povere, una alterazione del normale battito cardiaco.