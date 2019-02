Juventus, Allegri fiducioso: «Champions? Convinto del passaggio del turno»

BOLOGNA - "Qualche scoria dopo Madrid c’era, i ragazzi sono stati bravi ma nel primo tempo abbiamo concesso un po’ di tiri, nella ripresa meglio anche se Perin ha salvato il risultato alla fine. Era importante portare a casa questo match per arrivare allo scontro diretto con almeno 13 punti di vantaggio" sono le parole di Max Allegri dopo la vittoria sul campo del Bologna in Serie A. Il tecnico della Juventus, ai microfoni di Sky Sport, ha dichiarato: "Non siamo stati veloci e precisi su alcune ripartenze e in questo in vista dell'Atletico Madrid dobbiamo migliorare".

NAPOLI E ATLETICO - "Troveremo un Atletico ancora più coperto e quindi dovremo essere bravi nei passaggi, che devono essere fatti con velocità e precisione. Oggi, invece, siamo stati imprecisi" ha detto l'allenatore bianconero sul ritorno di Torino contro l'Atletico Madrid. Poi, sullo scontro diretto di campionato con il Napoli: "Sarà una bellissima sfida, tra la prima e la seconda. Anzi per noi sarà un test importante di preparazione all'Atletico Madrid".

LA CHAMPIONS LEAGUE - Allegri si è soffermato sulla Champions League e sembra fiducioso nonostante la sconfitta dell'andata a Madrid e alcuni giocatori non in perfette condizioni fisiche: "Oggi ho fatto entrare Pjanic, che non sapevo neanche se riuscisse a respirare. Bonucci deve ritrovare condizione, Chiellini è rientrato dal problema al polpaccio. Arriveremo il 12 marzo nelle migliori condizioni. Ho bisogno di migliorare la condizione di alcuni calciatori, poi magari faremo un disastro anche al ritorno, ma non credo. Nella bottiglia va messa un po' d'acqua alla volta. Al 12 marzo arriveremo con una adrenalina pazzesca. Sono convinto del passaggio del turno".

SU CANCELO - Poi, sulla posizione di Cancelo come esterno alto: "Con la Lazio mancavano 20 minuti alla fine, oggi l'ha fatto dall'inizio e non era semplice. Gli avevo chiesto di dare ampiezza. In certi momenti ha fatto bene, ma è normale che da terzino faccia meglio perché ha più spazio davanti"