Juventus, Allegri: «Futuro? Devo parlare con il presidente»

NAPOLI - "Futuro? Quando il presidente vorrà parleremo della situazione ma io sono felice di essere sulla panchina della Juventus. Scudetto? Il +16 è un distacco importante ma per la matematica bisogna aspettare". Cosi' Massimiliano Allegri ha parlato al termine di Napoli-Juventus 1-2, posticipo della ventiseiesima giornata di Serie A. "Abbiamo faticato nel secondo tempo - ha aggiunto il tecnico bianconero ai microfoni di Sky Sport soffermandosi sull'evolversi del gioco al San Paolo - Volevo togliere Pjanic perché era rischioso tenerlo in campo ma non ho fatto i conti col fallo di mano e l'arbitro lo ha espulso. Lo stadio ha spinto il Napoli e ci hanno messo in difficoltà. La partita si è chiusa con l'errore di Insigne su rigore. Dobbiamo fare meglio, l'unica nota positiva è che siamo stati bravi a soffrire. L'espulsione di Meret? A norma di regolamento è corretta. L'arbitro ha diretto la partita bene ed è stato preciso in tutti gli episodi".