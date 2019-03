Buffon: Ho avuto un'offerta dal City ma sono rimasto alla Juve

TORINO - Gigi Buffon avrebbe potuto giocare in Premier League per due volte nel corso della sua carriera ma alla fine, sia quando vestiva la maglia del Parma che quando indossava quella della Juve, ha scelto di rimanere in Italia. Lo ha rivelato il portiere del Psg a BT Sport durante un'intervista con Rio Ferdinand, ex difensore del Manchester United. E' proprio l'ex centrale dei Red Devils a domandare a Buffon se nella sua carriera ci fosse mai stata l'opportunità di andare a giocare in Inghilterra e l'ex portiere della Juventus ha risposto affermando che la prima possibilità ci fu ai tempi del Parma: «Quando ero ragazzo, quando giocavo a Parma, c'era Ferguson che mi ha seguito tantissimo per due o tre anni e mandava sempre degli osservatori a monitorarmi. Solo che in quel momento per me Parma era il mio mondo e non me la sentivo di andare via».

