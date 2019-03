Juve, i giornali di tutto il mondo ai piedi di Cristiano Ronaldo

TORINO - Fenomenale. Leggendario. Cristiano Ronaldo si è preso, ancora una volta, la scena del calcio europeo. Con una tripletta trascina la Juventus ai quarti di finale ed elimina l'Atletico Madrid, ribaltando il 2-0 dell'andata. Il giorno dopo la straordinaria impresa, moltissime testate internazionali hanno intitolato la prima pagina in onore del portoghese. LA DEDICA DI GEORGINA A CR7 IN SPAGNA - Il portoghese è sulle pagine di tutti i quotidiani sportivi spagnoli, sia quelli madridisti che quelli pro Barcellona. Sport, ovviamente, si concentra sulla partita di ritorno dei balugrana, ma Mundo Deportivo, sulla spalla, titola «Cristiano fa a pezzi il sogno Atletico». E in un commento sul sito del quotidiano, il direttore aggiunto Josep M. Artells porta un'altra chiave di lettura. «Cristiano Ronaldo dedica una tripletta a Florentino», scrive: il destinatario dei tre gol sarebbe, dunque, il presidente del Real Madrid, Perez. Su Marca si legge «Cristiano impone la sua legge» con tanto di foto a tutta pagina del fenomeno col numero 7. AS, invece, sceglie un titolo a effetto: «Cristiano, re della Champions. La tripletta ha distrutto l'Atletico. Ha raggiunto i 124 gol in Champions».

IN PORTOGALLO - Ovviamente, in patria, Ronaldo è stato osannato. «La leggenda continua» titola A Bola e il quotidiano prosegue con «La Juventus aveva bisogno di un miracolo e si è verificato con la tripletta di Ronaldo». O Jogo si permette di usare come titolo un gioco di parole quanto mai giusto: cambia il nome della competizione in «La Liga do Campeao», la «La Coppa del Campione».