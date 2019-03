Juventus, Ronaldo torna in nazionale: convocato dal Portogallo

LISBONA (PORTOGALLO) - Così come Lionel Messi con l' Argentina , Cristiano Ronaldo tornerà a vestire la maglia del Portogallo . Assenti dalle rispettive selezioni dal Mondiale di Russia , entrambi sono stati convocati per le prossime partite. Il fuoriclasse della Juventus è stato inserito nella lista diramata dal ct Fernando Santos per le gare contro Ucraina (22 marzo) e Serbia (25) valide per le qualificazioni agli Europei del 2020.

"In una recente intervista Cristiano ha chiarito che era pronto a tornare, non c'è altro da aggiungere per quel che mi riguarda - ha dichiarato il ct dei campioni d'Europa in carica -. Questo è un nuovo ciclo e per la prima volta entriamo in una competizione da detentori del titolo, una responsabilità in più che sentiamo, ma che ci inorgoglisce, vogliamo confermarci campioni. La tripletta di Ronaldo in Champions? Ci siamo sentiti spessi, abbiamo scambiato messaggi e vi assicuro che i gol che ha fatto non sono stati una sorpresa, ha fatto tante triplette, una anche ai Mondiali contro la Spagna. Ora torna in Nazionale, lui adora vestire la maglia della selezione portoghese e per noi è molto importante, ma non mi ha sorpreso, l'unica volta che lo ha fatto è stato quando l'ho visto giocare a 18 anni".