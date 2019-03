Papà Kean: «Ho il cuore bianconero ma la Juve mi deve due trattori»

TORINO - Il primo gol in azzurro ha acceso i riflettori su Moise Kean, gioiellino della Juventus e della nazionale azzurra. A parlare del figlio, ai microfoni di "Un giorno da Pecora" su Rai Radio 1, è intervenuto Biorou Jean Kean: "Ringrazio Dio per il gol, è una gioia per tutta la famiglia. Quando ha segnato ho urlato ‘Bravo!’. La partita con il Liechtenstein la vedrò al bar con gli amici, non vado allo stadio".

I TRATTORI - "Da piccolo - racconta papà Kean - Moise tifava Inter, perché gli piaceva Oba Oba Martins. Quando andavo in giro con lui mio figlio mi diceva: ti prego, comprami la maglia di Martins!". Inizialmente l’attaccante di Vercelli giocava con il Toro: "Io l'ho mandato alla Juve perché sono tifoso bianconero anche se adesso ho un problema con la società che non mi dà più i biglietti. Io e la mamma di Moise siamo separati e lei, in passato, voleva portare il ragazzo in Inghilterra. Io gli dissi che lo avrei fatto restare in Italia ma in cambio avrei voluto due trattori. Loro mi dissero che non ci sarebbero stati problemi. E invece non me li hanno ancora dati, non mi danno più biglietti e non mi ricevono neanche più". Eppure l’amore per i colori bianconeri rimane intatto: "Io lo voglio per sempre alla Juve che è nel mio sangue: io sono nero e il mio sangue e bianco".