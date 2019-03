Juve, Mandzukic con Emre Can: la formazione per l'Empoli

TORINO - Al contrario della quiete dopo la tempesta, in casa Juventus alla sosta seguirà un vero e proprio tour de force. Con i bianconeri che, nelle prossime tre settimane, saranno impegnati ogni tre giorni. Tra il campionato e, soprattutto, lo snodo cruciale dei quarti di finale di Champions League contro l'Ajax. Per un serrato calendario che spazzerà via in quattro e quattr'otto il ricordo della pausa dedicata alle Nazionali. Pausa per modo di dire, tra l'altro, con la rosa di Massimiliano Allegri che quasi al completo ha risposto alla chiamata dei rispettivi Paesi. E anche i pochi rimasti esclusi dalle convocazioni in giro per il mondo – con la Continassa idealmente chiusa per ferie – hanno seguito un piano di lavoro personalizzato. Per rifinire la condizione atletica, ma anche per smaltire le tossine dell'ultimo periodo. E tra questi due pilastri della Juventus primaverile, uno tradizionale come Mario Mandzukic ed uno innovativo come Emre Can. Spetterà anche e soprattutto a loro alimentare il motore della squadra alla ripresa, fin dal match casalingo contro l'Empoli che sabato inaugurerà lo scorcio decisivo della stagione.

