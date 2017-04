Juventus, Marotta: «Nuovo Buffon? Non sarà facile trovarlo»

TORINO - «Investimento importante per un nuovo portiere quando lascerà Buffon? Intanto ci godiamo ancora Buffon che è un eterno giovane». Il dg della Juventus, Giuseppe Marotta, parla del prossimo portiere bianconero anche se Buffon «è il nostro capitano e uomo spogliatoio - dice a Premium Sport prima della sfida di Serie A contro l'Atalanta - e speriamo che possa giocare ancora a lungo. Non sarà facile trovare un campione come Buffon che è uno dei portieri più forti della storia del calcio italiano».

L'ATALANTA - «E’ una gara fondamentale per lo Scudetto perché poi rimarrebbero solo quattro sfide che potremmo guardare con meno apprensione se dovessimo vincere contro l’Atalanta».

MANDZUKIC - «Alternative a Mandzukic per la prossima stagione? Questa è una rosa di altissimo livello, e nel corso della stagione avremo molti impegni da affrontare. Se ci saranno delle opportunità di mercato per migliorare la rosa lo faremo».

SCHICK - «Interessati a Schick? Piace a tutti perchè è un giocatore giovane e molto interessante ma non abbiamo mai fatto un incontro ne tantomeno un’offerta: non c’è stato nessun approccio con la Sampdoria».

LA STAGIONE DELLA JUVE - «Voto alla stagione della Juventus? E’ meglio aspettare la fine. Siamo arrivati all’ultimo chilometro ma per esprimere un voto positivo vogliamo vincere tutte le competizioni».

TURNOVER VIETATO - «Nessuna rotazione in vista della Champions? Tutti i giocatori della rosa sono all’altezza della maglia che indossano, se Allegri ha deciso di mettere in campo questa formazione avrà fatto la sua lettura della gara e sono certo di poter dire che questi sono gli undici migliori per la partita. Il mister sa quello che fa e ha dimostrato di lavorare molto bene».

ALLEGRI RESTA - «Rinnovo per Allegri? Quello verrà in automatico. Preoccupati per la squalifica di Khedira con il Monaco? Ci preoccupa perché è un elemento in meno ma sono sicuro che il giocatore che lo rileverà lo farà con molta autorevolezza».