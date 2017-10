Calciomercato Juventus, spy story Emre Can: intrigo a Manchester

TORINO - Nell’estate 2013 Emre Can era un ragazzino di 19 anni e aveva giocato appena 4 partite nella prima (e unica) esperienza con la prima squadra del Bayern Monaco. Nelle giovanili bavaresi era entrato a 15 anni, ma fu in quella stagione (2012-13) con Jupp Heynckes al timone che il tedesco di origini turche cominciò ad assaporare l’ebbrezza di giocare in un top team europeo, talmente forte da conquistare 4 trofei in un colpo solo. E ora che il santone di Moenchengladbach è tornato nell’orbita Bayern, il centrocampista magari ricorda quei giorni, quello spirito vincente e forse pensa, sotto sotto, di meritare qualcosa in più del Liverpool. Klopp non sarà d’accordo, ma tant’è: Emre Can - contratto in scadenza nel 2018 - è corteggiatissimo dalla Juventus, dietro la quale si staglia il profilo pericoloso del Manchester United. Lo sostengono fonti inglesi: c’è da fidarsi. Già, l’ombra di José Mourinho è onnipresente ogniqualvolta si registrano mal di pancia illustri.

I Reds, dal canto loro, non possono non registrare il pressing dei Red Devils, rappresentati da intermediari e... consulenti. Protagonisti di una “spy story” destinata a infiammare le cronache dei prossimi mesi. Sul piedistallo di un racconto che deve ancora scrivere le puntate più intriganti c’è Javier Ribalta, già capo degli osservatori del club bianconero e che dall’estate scorsa è passato alle dipendenze del club marchiato Glazer. Il suo ruolo? E’ una sorta di “advisor” che prende nota, segnala e interviene quand’è necessario, d’intesa con la dirigenza degli inglesi, in primis il vicepresidente esecutivo Ed Woodward.

