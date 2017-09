Serie A, Inzaghi: «Nani pronto. Sulla Lazio sempre più alte le aspettative»

L'allenatore: «Stiamo facendo ciò che avevo chiesto a inizio anno, ovvero rimanere in alto con le grandi: è il nostro obiettivo» twitta

ROMA - "Nani sta lavorando molto bene, è un grande giocatore: pensavo di utilizzarlo già giovedì, è pronto". Parola di Inzaghi che sta pensando di lanciare il portoghese nell'attacco della Lazio. L'ostacolo che si presenterà all'Olimpico è il Sassuolo. "Per vincere domani serviranno corsa, determinazione e aggressività. Mi aspetto una gara difficile, il Sassuolo è reduce da una sconfitta immeritata, ha grande qualità. Stiamo giocando con continuità, sono soddisfatto. Le aspettative si sono alzate e dovremo mantenere questo ritmo. Stiamo facendo ciò che avevo chiesto a inizio anno, ovvero rimanere in alto con le grandi: è il nostro obiettivo", continua l'allenatore dei biancocelesti.

GLI ATTACCANTI - "Immobile ha sempre segnato, ero sicuro avrebbe fatto bene: sono sempre stato colpito da come si è calato nella nostra realtà. Caicedo? Sono felice per il suo gol, ha già dimostrato di poter giocare in coppia con Ciro".

