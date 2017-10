Nani punta la Juventus: «All'Allianz sarà grande Lazio»

TORINO - «Il Napoli è una lepre, noi faremo i cacciatori» ha detto oggi l'ad Beppe Marotta e la caccia scatterà subito dopo la sosta quando la Juventus - reduce dal 2-2 sul campo dell'Atalanta che ha fatto scappare i partenopei a +2 - tornerà a giocare sul prato amico dell'Allianz Stadium. Una spinta di certo importante quella che i ragazzi di Massimiliano Allegri avranno dai tifosi, ma servirà soprattutto una grande prestazione in campo perché il cammino dei campioni d'Italia riprenderà contro una delle squadre del momento: la Lazio di Simone Inzaghi che ha già beffato Buffon e compagni in Supercoppa. Una squadra, quella biancoceleste, che dall'ultimo match vinto per 6-1 contro il Sassuolo ha una freccia in più nel proprio arco: si tratta del portoghese Luis Nani, che proprio contro gli emiliani ha fatto il suo debutto in Serie A entrando nel finale. «Contro la Juventus ci attende una grande partita - ha detto ai microfoni di 'Lazio Style' l'ex di Manchester United e Valencia, campione d'Europa in carica con la nazionale lusitana -, Dobbiamo continuare a lavorare bene per fare una grande gara a Torino». Per Nani un vero e proprio bagno di folla oggi all'Official Store di Valmontone dove ha presenziato insieme al compagno di squadra Luiz Felipe: «I tifosi ci hanno riservato un'accoglienza molto calda, è stato bello trascorrere con loro questi momenti. Ci ha fatto molto piacere vederli chiedere foto ed autografi, siamo felicissimi di essere qui - ha concluso Nani -. Non mi aspettavo di vedere così tante persone». Persone a cui cercherà - Juventus permettendo - di regalare subito una grande gioia se Inzaghi deciderà di manderlo in campo all'Allianz.