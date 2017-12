Serie A, Inzaghi: «Lazio penalizzata dal Var. Arbitri condizionati»

ROMA - "Dobbiamo avere più uniformità nell'utilizzo del Var, secondo me abbiamo i migliori arbitri in circolazione e anche loro sono condizionati. Mi dispiace perché prima si diceva che sarebbe stato utilizzato una volta ogni 6-7 partite". Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, non nasconde la sua rabbia dopo aver perso due punti contro la Fiorentina per un rigore concesso ai viola a tempo scaduto con l'utilizzo del Video assistant referee. "Dobbiamo tutti abituarci, giocatori, allenatori, giornalisti. Quando qualcuno segna ora aspetta un attimo. Quando ero giocatore vedevo solo il guardalinee prima di esultare, ora è cambiato", prosegue il tecnico biancoceleste alla vigilia della trasferta di Genova contro la Sampdoria. "Se ho smaltito la rabbia? Domenica abbiamo visto quello che è successo - specifica ancora Inzaghi - c'è grandissimo rammarico perché avremmo meritato di vincere, ma non deve essere una scusa, facendo il secondo gol alla Fiorentina non sarebbe successo tutto questo".

LA VOGLIA DI VINCERE - Tuttavia, l'allenatore laziale incalza: "Nelle ultime due partite la Lazio è stata penalizzata, ma nello stesso tempo avremmo dovuto fare di più. Dobbiamo tornare a vincere come un mese fa, a correre ed essere aggressivi". Sulla classifica e gli obiettivi: "Abbiamo ancora la partita non disputata con l'Udinese. Vincendo quella saremmo a 32, ma le condizioni quel giorno non ci hanno permesso di giocare. Quello della Samp è un campo ancora inviolato, abbiamo lavorato bene, l'augurio è quello di tornare a vincere proprio lì. Quest'anno non eravamo abituati a non vincere per due partite di fila. Felipe Anderson e Nani? Con loro a disposizione avrei più alternative, ma devo lavorare con quello che ho".

