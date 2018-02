Lazio, Inzaghi: «Champions? In corsa noi, Roma, Inter e Milan»

ROMA - «Sapevamo che sarebbe stata una gara importante per noi, ma ero fiducioso perché in questi giorni i ragazzi erano concentrati. Io avevo solo chiesto di rimanere sereni: una volta sbloccato il risultato tutto è stato più semplice, dopo che nel primo tempo avevamo calciato in porta venti volte senza trovare il gol». L’analisi di Simone Inzaghi arriva dopo la bella vittoria sul Verona, messo al tappeto grazie alla doppietta di Immobile. «I ragazzi sono stati bravi, hanno giocato in maniera semplice senza che nessuno si inventasse nulla: abbiamo vinto una partita importante e delicata – dice il tecnico della Lazio a Premium Sport -. Stiamo lavorando bene, sempre convinti delle nostre idee di gioco. Obiettivo Europa League più che il campionato? È importante che i nostri tifosi vengano a sostenerci giovedì: abbiamo bisogno del loro sostegno, vogliamo restare nella competizione. Per quanto riguarda la Champions oltre a noi, Roma e Inter c’è anche il Milan in corsa: i rossoneri hanno avuto una partenza lenta, ma hanno tutto il tempo per recuperare. Noi in alto ci siamo da tempo e vogliamo rimanerci». De Vrij non rinnoverà con la Lazio, come ha fatto sapere il ds Tare prima del match. «Dispiace, perché è un grandissimo giocatore. Ha fatto un’altra scelta e ne prendiamo atto, ma l’importante è che continuerà a dare il cento per cento fino a fine stagione. So che la società gli ha fatto una bellissima proposta e lui ha avuto dei tentennamenti, ma è un campione e so che fino a fine stagione si comporterà come tale».

Immobile stende il Verona, la Lazio scavalca l'Inter

GIOIA IMMOBILE - «Sono felice. 44 giorni più il primo tempo senza far gol. Nel primo tempo ho sbagliato qualche gol che avrei fatto fossi stato più sereno. Sono rimasto più tranquillo grazie a questi ragazzi. Sono contento per la squadra, non era un bel periodo. E sono felice per i tre punti». Intervistato da Premium Sport, il match winner Ciro Immobile esprime tutta la propria gioia per essere tornato al gol (e sono 22, che gli valgono il primato nella classifica dei cannonieri): «Domani è il mio compleanno - aggiunge - e questa doppietta ci voleva proprio». Ma cos'era successo alla Lazio? Perché questa striscia negativa? «Si lavorava un po’ più tesi. Quando si perdono quattro gare di seguito si lavora in maniera più difficile - risponde -. Con il tecnico e con lo staff ci siamo parlati, ci siamo messi a lavorare col cuore e si è visto questa sera. Purtroppo i momenti negativi capitano a tutti e la grande squadra li deve superare insieme - dice ancora -. Oggi la squadra credo abbia dato grande provare di maturità».