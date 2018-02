Lazio, Inzaghi: «Uscire con la Steaua sarebbe stato un peccato»

TORINO - Pokerissimo Lazio con la Steaua Bucarest. Ribaltata la sconfitta dell'andata e la Lazio vola agli ottavi di finale di Europa League. «Siamo stati bravissimi nell'interpretare la partita fin da subito nel migliore dei modi - spiega Simone Inzaghi -. Gli ho ricordato i sacrifici fatti lo sorso anno per lasciarci alle spalle squadre più blasonate di noi. Volevamo andare avanti e ci siamo riusciti. Con tutto rispetto per la Steaua, uscire ai sedicesimi sarebbe stato un peccato». La partita perfetta: tripletta di Ciro Immobile, che supera Inzaghi per gol segnati in biancoceleste, tutto condito dalla miglior prestazione stagionale di Felipe Anderson, con un gol e due assist per il brasiliano. «Sono felice che Ciro mi abbia superato - ammette sorridendo Inzaghi - ma gli ho ricordato che quattro gol in Europa non li ha ancora segnati e gli ho augurato di poterli fare il prossimo anno in Champions come ho fatto io. Anderson? Stasera penso abbia fatto una partita straordinaria. Al di là di quando siamo in possesso, si è sacrificato per la squadra. Gli vanno fatti i complimenti, ora non si deve fermare ma continuare così e in questi ultimi tre mesi per noi diventerà una grandissima risorsa».