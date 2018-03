Lazio, agente Milinkovic: «È più forte di Pogba: può lottare per il Pallone d'Oro»

TORINO - Sarà un'estate calda per Mateja Kezman, procuratore di Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista della Lazio, prossimo avversario della Juventus in campionato, da tempo è finito nel mirino dei top club europei, tanto da essere paragonato a diverse stelle che hanno fatto la storia di questo sport: «Quando Sergej è arrivato in Italia lo hanno paragonato a Pogba, perché in quel momento c’erano le possibilità di fare questi accostamenti. Ora, però, penso che Milinkovic abbia dimostrato di avere qualità differenti rispetto al francese, che rispetto tantissimo, anzi gli è addirittura superiore - dice Kezman al portale serbo Mozzart Sport -. Alle volte mi ricorda Zidane per le giocate che fa. Per me, se continua così, può diventare più forte di Robben e Lampard, con cui io ho giocato. E, sempre fra qualche anno, potrà essere fra i candidati al Pallone d’Oro».

PREGI - L'agente serbo segue il centrocampista dai tempi del Vojvodin e ne conosce alla perfezione tutti i suoi pregi: «Ha un tocco morbido - continua Kezman -, simile a quello dei brasiliani. In questi ultimi 6 mesi ha fatto enormi progressi e può diventare il calciatore più completo del pianeta: ha una fisicità che non si trova da nessuna parte nel mondo, è alto 192 cm, ha potenza e capacità muscolare».