Lazio, suggestione Eto'o: 4 ore di colloquio

TORINO - Spunta un nome inaspettato sul sentiero della Lazio che oggi ha incontrato per 4 ore Samuel Eto'o. L'attaccante che nel 2010 conquistò il Triplete con la maglia dell'Inter ha chiuso la sua parentesi triennale in Turchia dove ha giocato con le maglie di Antalyaspor e Konyaspor. Con quest'ultima società il 37enne camerunese ha realizzato 6 reti nelle 12 partite giocate da gennaio ad oggi. Allo stadio Olimpico di Roma Eto'o vinse una delle 3 Champions League della sua carriera segnando un gol nella finale contro il Manchester United. L'ultima sua esperienza in Italia risale alla stagione 2014/2015 con la maglia della Sampdoria: segnò 2 reti in 18 gare di Serie A e si lasciò in maniera polemica con il presidente Massimo Ferrero.