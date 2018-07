Immobile: «CR7 alla Juventus? Per fortuna ho già vinto la classifica cannonieri»

ROMA - "Ronaldo in Serie A? Quando l'ho saputo ho pensato che per fortuna ho fatto in tempo a vincere la classifica marcatori". Questa la battuta dell'attaccante della Lazio Ciro Immobile, capocannoniere della Serie A nell'ultimo campionato. "Sarà difficilissimo da affrontare, per la squadra e per me a livello individuale - ha aggiunto il campano parlando del portoghese, nuovo rinforzo della Juventus - Punterà a diventare il bomber dei bomber anche qui in Italia dopo quanto fatto in Spagna. I miei obiettivi? Tutti si aspettano tanto, non si possono segnare sempre 41 gol a stagione ma proviamo a fare il massimo. Non prometto reti, ma la maglia sempre sudata: i gol dipendono anche da altre cose, per esempio dal lavoro del resto della squadra", ha concluso Immobile in conferenza stampa ad Auronzo di Cadore.



RINNOVO - "Il rinnovo con la Lazio? Il presidente (Lotito, ndr) e il direttore sportivo (Tare, ndr) mi hanno chiamato: ci fidiamo uno dell'altro, di questo sono felice. Sono uomini di parola: ora il direttore è impegnato ma faremo tutto appena sarà possibile". Queste le parole dell'attaccante della Lazio Ciro Immobile, corteggiato dal Milan nelle ultime settimane di mercato. "Quando uno fa così bene e segna così tanti gol è normale che venga corteggiato - ha sottolineato il calciatore napoletano in conferenza stampa ad Auronzo dove la Lazio è in ritiro - Io sono sempre rimasto sereno: ho firmato l'ultimo contratto con la Lazio lo scorso novembre, rifarlo dopo cosi' poco tempo e' un motivo d'orgoglio per me".



GRAN GOL IN AMICHEVOLE - Portano la firma di Minala, Immobile e Lulic le reti con cui la Lazio ha superato la Triestina, formazione di Serie C che domenica farà il suo esordio stagionale in Coppa Italia contro il Pisa. Il test disputato ad Auronzo di Cadore ha fornito alcune indicazioni al tecnico Simone Inzaghi sugli acquisti fatti dal ds Tare, presente in ritiro. Il portiere Proto e il centrale Acerbi hanno fatto vedere di essere già a loro agio all'interno del nuovo gruppo, mentre Durmisi sembra aver bisogno di ancora un po' di tempo. Una certezza invece Immobile, autore di una splendida rete dalla distanza celebrata con una standing ovation dai circa mille tifosi presenti sugli spalti. Non hanno preso parte al match gli acciaccati Marusic (mal di schiena) e Berisha (affaticamento muscolare). L'ultimo test per la Lazio è in programma sabato contro la Spal.