Lazio-Spal 3-0: Immobile, che cucchiaio

AURONZO DI CADORE - Antipasto di Serie A ad Auronzo di Cadore. La Lazio ha fatto fuori la Spal con il punteggio di 3-0: a sbloccare la sfida ci pensa Immobile con un tocco sotto spettacolare (di sinistro) a inizio ripresa. Già, l’allarme è rientrato in pieno: l’attaccante, infatti, è stato schierato titolare da Inzaghi nonostante la botta al ginocchio presa in allenamento. Nel finale gli altri gol. Raddoppio che arriva al minuto 82': Caicedo gonfia la rete da posizione ravvicinanta (fortunato sul rimpallo). E non è finita qui perchè al 90' Rossi firma il tris in spaccata sull'assist di Durmisi.

Lo splendido tocco sotto di #KingCiro che ha regalato il vantaggio ai biancocelesti! pic.twitter.com/RT2N99ZRBA — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) 28 luglio 2018