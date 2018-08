Lazio sconfitta di misura 1-0 contro il Borussia Dortmund

TORINO - Ultima amichevole pre-campionato per la Lazio che sabato prossimo debutterà all'Olimpico contro il Napoli di Carlo Ancelotti. I biancocelesti di Simone Inzaghi hanno perso 1-0 a Essen, in Germania, contro il Borussia Dortmund di Favre. A decidere il match la rete di Reus, con deviazione di Radu, al 6° minuto del primo tempo. Schierata all'inizio con Strakosha tra i pali; Wallace, Acerbi e Radu in difesa; Marusic, Parolo, Badelj, Milinkovic e Durmisi a centrocampo e Luis Alberto e l'ex Immobile in attacco, la Lazio ha immediatamente reagito sfiorando il gol al 10° con una combinazione dei due attaccanti. Ci provano anche Milinkovic-Savic e ancora lo spagnolo, ma Burki è attento. Il Borussia è pericoloso nelle ripartenze, ma la difesa biancoceleste è attenta e Strakosha, al 39', è bravo a respingere con i piedi la conclusione di Pulisic. Nella ripresa iniziano meglio i tedeschi, ma con il passar dei minuti cresce la Lazio che cerca il pareggio con Marusic che, tra conclusioni e assist, è sempre un pericolo per la difesa giallonera che, al 73', si salva su Immobile, poi all'85' è Burki a dire no a Correa. Finisce 1-0 per il Borussia Dortmund.