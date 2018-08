Lotito, furia su Inzaghi: «Ti lamenti sempre». La Lazio smentisce

TORINO - L'inizio di stagione non poteva essere più turbolento per la Lazio di Simone Inzaghi. Dopo un precampionato non troppo esaltante e l'esordio con la sconfitta per mano del Napoli, un altro caso sta facendo vacillare la tranquillità dei biancocelesti: sui social è diventato virale un video che vede Lotito urlare al telefono con il suo allenatore. Il presidente della Lazio si muove nervosamente e urla al telefono. Il destinatario sembra essere il suo allenatore Inzaghi. Una discussione che non è passata inosservata e che qualcuno ha immortalato. «Simone, decido io, non decidi te - grida il numero 1 biancoceleste -. Te lo sto dicendo in tutte le salse, io voglio avere la certezza di chi sta male e chi non sta male. Te stai sempre a lamentà di tutto. Hai una squadra che vale dieci volte quello che valgono le altre». La Lazio sabato sera sarà di scena allo Stadium contro la Juventus.

LA LAZIO: ERRATA INTERPRETAZIONE; ADIREMO VIE LEGALI - La risposta della Lazio non si è fatta attendere: «In riferimento alla telefonata diffusa via internet a firma di TrediciDicembre (@ivantarsitano), nel confermare l’errata interpretazione del colloquio fraudolentemente carpito, è stato dato incarico ai legali di identificare l’autore e chi l’ha diffusa e procedere in tutte le sedi civili e penali nei confronti di chiunque sia responsabile del fatto e della sua diffusione», si legge nel comunicato diffuso dalla società.