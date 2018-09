Lazio, Inzaghi: «Sono soddisfatto anche se potevamo fare meglio»

L'ANALISI - "Abbiamo fatto un buon primo tempo, c'è rammarico per non aver fatto un gol in più che ci avrebbe fatto iniziare il secondo tempo con un altro spirito - ha dichiarato il tecnico biancoceleste ai microfoni Sky - Al rientro loro sono cresciuti e hanno trovato un gol fortuito nel finale con una carambola. Sono comunque soddisfatto anche se potevamo e dovevamo fare meglio".



NUOVI INNESTI - Tanti nuovi innesti in questa prima gara del torneo europeo, tra tutti Proto e Durmisi: "Sono contento per i ragazzi che hanno disputato un'ottima partita, con personalità". Infine una carezza a Caicedo: "È un ottimo professionista e non è che tutti gli vogliono bene solamente perché è un bravo ragazzo, ma perché lavora bene durante la settimana. Sono pienamente soddisfatto: ha fatto l'assist, ha procurato il rigore e ha fatto un'ottima partita nel complesso". (Ha collaborato Italpress)