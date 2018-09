Lazio, ecco i convocati di Inzaghi: c'è Berisha

ROMA - Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha convocato 24 giocatori per la gara delle 19 in casa dell'Udinese. Prima convocazione per Berisha, torna in lista Luiz Felipe.

I CONVOCATI - Questo l'elenco:

Portieri: Guerrieri, Proto, Strakosha.

Difensori: Acerbi, Basta, Bastos, Caceres, Durmisi, Luiz Felipe, Marusic, Patric, Wallace.

Centrocampisti: Badelj, Berisha, Cataldi, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Milinkovic, Murgia, Parolo.

Attaccanti: Caicedo, Correa, Immobile. (In collaborazione con Italpress)