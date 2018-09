Inzaghi deluso: «La Roma ha vinto con merito»

ROMA - Alla vigilia aveva chiesto alla Lazio di "avere fame". E invece, Simone Inzaghi si ritrova a digiuno di punti e tradito proprio dal mancato appetito dei suoi: "La Roma ci è stata superiore in cattiveria e ha vinto meritatamente", ammette l'allenatore biancoceleste a fine match, senza voce per non essersi risparmiato neanche un minuto da bordo campo. "Abbiamo fatto 20 minuti molto buoni in avvio - la sua analisi - la squadra è stata bene in campo ma per vincere il derby qui a Roma bisogna fare di più. La Roma ha avuto più cattiveria della Lazio, ci ha creduto di più anche se abbiamo preso tre gol da calci piazzati. Ma avevamo raggiunto meritatamente il pareggio e abbiamo preso gol da punizione che ci ha condannato. Abbiamo avuto troppe disattenzioni, ci servirà da lezione. Peccato perché l'inerzia sull'1-1 poteva cambiare e la partita si sarebbe riaperta. Peccato aver preso gol dopo soli tre minuti dal nostro pari". "Ora guardiamo avanti - conclude Inzaghi - la classifica è ancora buona e dobbiamo già pensare all'Eintracht giovedì. Giusto essere delusi ma non dobbiamo fare danni". Non fa drammi nemmeno Marco Parolo, anche se la delusione è grande: "Penso che questa partita sia stata decisa da episodi - la disamina dell'azzurro - noi non siamo stati bravi nei momenti decisivi. Stavamo facendo una buona partita, loro all'inizio erano intimoriti. Sono stati bravi nelle ripartenze, ma quando fai la partita ci sta di concedere qualcosa. Dopo l'1-1 potevamo cambiare la partita, poi il gol loro ci ha tagliato le gambe e non siamo più riusciti a riprenderla. Sicuramente ci è mancata la fortuna". "Fa male perdere un derby - ha concluso Parolo - a noi e ai nostri tifosi. Però dobbiamo guardare avanti, questa squadra ha dimostrato di potersi rialzare e ripartire. Siamo ancora davanti a loro, però dobbiamo pedalare e far girare la fortuna dalla nostra parte ma a volte te la devi cercare".