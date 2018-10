Lazio, Inzaghi carica: «Ora sotto col Marsiglia. Immobile? Segnerà anche in azzurro»

PARMA - Tre punti pesanti e grande soddisfazione per Simone Inzaghi dopo la vittoria per 2-0 ottenuta dalla sua Lazio a Parma. Una vittoria su cui il tecnico ha messo la sua firma: «Cambi decisivi? Sapevamo che non sarebbe stata una partita semplice - ha detto il tecnico dopo il match del Tardini - ma abbiamo meritato il successo, giocando con pazienza. Il Parma è molto organizzato, non concede spazi, siamo stati bravi ad approfittare della situazione quando si sono allargati. Ho uomini importanti in panchina, Berisha e Correa sono stati bravi. Ho l'opportunità di scegliere e lo farò di volta in volta nel modo più opportuno».

Parma-Lazio 0-2: numeri e statistiche del match

LE SCELTE - L'allenatore biancoceleste ha spiegato come è arrivato a prendere le sue decisioni: «Contro la Fiorentina è stato giusto schierare in attacco Caicedo, questa volta invece ho premiato Luis Alberto per aver lavorato bene in settimana; poi quando gli spazi si sono allargati era Correa l'uomo migliore - ha puntualizzato il tecnico della Lazio, alla seconda vittoria consecutiva e attesa ora dall'impegno di giovedì in casa del Marsiglia (Europa League) -. Abbiamo abituato i tifosi a vincere con tanti gol di scarto ma in questo momento dobbiamo pensare soltanto a fare punti, disputando buone gare. La Serie A quest'anno è di un livello più alto. Giovedì saremo impegnati già in Europa: ho poco tempo anche per recuperare la voce, che mi fa tribolare. Come vivevamo la vigilia dei derby da calciatori io e Pippo? In modo diverso: lui aveva la fortuna di giocare sempre; mentre io potevo stare più calmo, partendo dalla panchina».