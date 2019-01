Lazio, Luiz Felipe out 3 settimane: difesa da inventare con la Juventus

ROMA - La Lazio si prepara in vista della sfida di Serie A contro la Juventus all'Olimpico di Roma. Arrivano, però, brutte notizie per Simone Inzaghi che dovrà rinunciare a Luiz Felipe per circa tre settimane. Il difensore ha rimediato l'infortunio nell'ultima partita di campionato, in casa del Napoli, riportando una lesione di primo grado al flessore della coscia.

TEMPI DI RECUPERO - Luiz Felipe dovrebbe perdere i prossimi tre impegni della formazione biancoceleste in Serie A: la sfida casalinga con la Juve, la trasferta a Frosinone e la gara con l'Empoli a Roma. Il rientro del brasiliano è previsto per l'incontro di Europa League contro il Siviglia, andata dei sedicesimi di finale in programma il prossimo 14 febbraio.

EMERGENZA DIFESA - Inzaghi deve fare i conti con l'infortunio di Luiz Felipe ma non solo. Contro la Juventus, infatti, sarà costretto a schierare una difesa rimaneggiata, caratterizzata anche dall'assenza di Acerbi. L'ex Sassuolo è stato espulso contro il Napoli e deve scontare una giornata di squalifica. Inoltre, c'è anche Marusic squalificato. Radu e' l'unico superstite nel terzetto difensivo titolare e Inzaghi potrebbe completare il reparto con Wallace e Bastos. Le uniche buone notizie per il tecnico biancoceleste arrivano da Lulic e Radu: ieri i due giocatori non si sono allenati per un affaticamento, ma sono tornati regolarmente in campo nella seduta pomeridiana nel centro sportivo di Formello.