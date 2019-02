Inzaghi: «Torniamo a vincere in campionato. A Frosinone serve la vera Lazio»

ROMA - "Contro il Frosinone serve una partita importante, da vera Lazio." Simone Inzaghi, in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro i ciociari, sprona i suoi a non sottovalutare la trasferta allo Stirpe e a riconquistare i tre punti che mancano in campionato dalla vittoria contro il Bologna del 26 dicembre.

ATTENZIONE AL FROSINONE - "Ha vinto la partita di Bologna, che è rimasto in 10 dal 14'. Abbiamo visto la partita di Udine, avrebbe meritato di più. Serve una partita importante, è una squadra organizzata, serve la gara da vera Lazio."

CRESCE L'AUTOSTIMA - La Lazio si presenta a Frosinone carica per la vittoria ai rigori contro l'Inter in Coppa Italia: "La squadra coi successi prende sempre più autostima. Veniamo da un buon momento, da una qualificazione meritata, nonostante il rigore all'ultimo. La Juve e l'Inter sono il passato, dobbiamo ricominciare a fare punti in campionato a Frosinone."

ROMULO HA VOLUTO LAZIO - Il nuovo acquisto biancoceleste si è aggregato alla squadra venerdì e potrebbe debuttare già contro il Frosinone. Inzaghi ha elogiato l'ex genoano: "E un giocatore che ha fatto un'ottima carriera, voleva la Lazio a tutti i costi e questo è un buonissimo punto di partenza. È molto umile e domani verrà convocato, avrà le stesse opportunità di tutti gli altri. Con il nostro modulo sarà un'alternativa a Marusic, ci darà una mano con tutte le partite che dobbiamo affrontare."

TURNOVER E MODULO - "Dovrò capire chi mi darà le garanzie per giocare. Chiamatelo turnover o come volete. Metterò la squadra più idonea per fare un grande partita. Vedrò di partita in partita. sto provando situazioni diverse. Immobile e Correa con l'alternativa Caicedo mi stanno convincendo, così come Milinkovic e Luis Alberto mezzali."

GLI INDISPONIBILI PER FROSINONE - Defezioni importanti per la Lazio a Frosinone. Non ci saranno Wallace, Felipe e Lukaku oltre allo squalificato Milinkovic Savic: "Wallace ha avuto uno stiramento tra primo e secondo grado, non lo avremo per circa un mese. Ci dava una mano e delle soluzioni, a Milano stava facendo bene il terzo dopo aver fatto il centrale con la Juventus. Luiz Felipe sta meglio, proveremo a recuperarlo con l'Empoli, ieri gli esami hano dato esiti positivi. Oggi ha cominciato a forzare, ma domani non ci sarà. Lukaku sta facendo un lavoro a parte, sta seguendo un protocollo, ha un po' di problemi al tendine rotuleo. A parte Milinkovic squalificato sono tutti convocati."

L'ESULTANZA DI SAN SIRO - L'esultanza di Inzaghi al rigore finale di Lucas Leiva che ha regalato la qualificazione alla Lazio alla semifinale di Coppa Italia è diventata virale. Il tecnico ha precisato che non vi era alcuna rivalsa sull'Inter dopo il duello Champions della scorsa stagione: "Era per i ragazzi e per i tifosi. Nessuna rivincita da parte mia con l'Inter. I ragazzi erano stati bravissimi con la Juve e i tifosi ci avevano trascinato all'Olimpico. La stessa cosa è successo giovedì a Milano."