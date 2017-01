Serie A Milan, Bonaventura rischia uno stop di due mesi

MILANO - Un gol e un infortunio nell'ultimo turno. Non arrivano buone notizie per Bonaventura, uscito nel corso del primo tempo della sfida tra Udinese e Milan. Il jolly di Montella rischia due mesi di stop se verrà confermata la possibile lesione all'adduttore. Problemi anche per De Sciglio: i primi accertamenti avrebbero confermato un trauma distorsivo con interessamento dei legamenti. Per il terzino sono altre le probabilità di passare un lungo periodo lontano dal campo.

