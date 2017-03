«Closing a rischio, Galliani prova a comprarsi il Milan»

Caos totale in casa rossonera, stamattina un indiscrezione ha scatenato i commenti dei tifosi sul web twitta

TORINO - Il closing del Milan è a rischio. La cessione ai cinesi non si è ancora concretizzata e, tra una caparra e un'altra, i tifosi cominciano seriamente a preoccuparsi. Questa mattina, "Il Giorno", pubblica un'indiscrezione sul futuro della società. Per il controllo del club, infatti, ci sarebbe in corsa Adriano Galliani che, insieme a Renzo Rosso della Diesel e al procuratore Jorge Mendes (Cristiano Ronaldo tra gli altri), vorrebbe tentare la scalata con una cordata gradita a Silvio Berlusconi. Su quotidiano.net altri particolari: «Da mesi Galliani lavora a fari spenti su questa operazione, rinunciando alla candidatura alla presidenza della Lega Calcio, con l’amico Silvio e i manager della holding di famiglia». Il mistero continua.