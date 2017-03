Milan, Maldini: «Tornare? Qualcuno mi vede come un problema»

TORINO - Durante la trasmissione "Planet Futbol", podcast seguitissimo di Grant Wahl giornalista di Sport Illustrated, Paolo Maldini è tornato a parlare da "rossonero": «Il Milan è ovviamente nel mio cuore. Mio padre è stato capitano e io sono cresciuto con questi colori. Sarei felice di tornare, ma non è semplice. In passato mi hanno visto come un problema. Non ho bisogno di lavorare nel club, ma mi piacerebbe farlo. Putroppo però è complicato avere una posizione di indipendenza. Vedremo…»